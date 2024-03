Il vicepremier Matteo Salvini si è espresso in merito all’inchiesta sul dossieraggio ai vip, questa mattina a Genova, riferendosi al governatore ligure Giovanni Toti, che sarebbe tra i politici finiti tra le carte dei dossier.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini a Genova

«Il via ai lavori del tunnel subportuale di Genova è l’esempio dello Stato che collabora e funziona, in un’ora in cui escono vergognose ricostruzioni secondo cui ci sarebbero pezzi di Stato invece che lavorano contro altri pezzi di Stato, ascoltando, origliando, spiando, dossierando. Anche qualcuno che è seduto qua, una vergogna di stampo sovietico. Oggi invece è una giornata di sole perché pezzi di Stato si sono messi al lavoro insieme per un’opera pubblica».

Le parole di Matteo Salvini sulla città di Genova

«Ecco, Genova invece è un modello di ripartenza, orgoglio, dignità dopo una tragedia. Se usiamo bene le energie in questi anni daremo all’Italia quella spinta che i nostri genitori diedero con la costruzione dell’Autostrada del Sole: 800 chilometri in otto anni. Ma c’erano anche allora i comitati del No: per loro nessuno l’avrebbe mai usata. L’Italia sulle infrastrutture non si deve dividere, non ci sono tunnel di destra o di sinistra. Bisogna unirsi e investire sulla costruzione e manutenzione delle opere».

Matteo Salvini si è espresso anche in merito alle manganellate della polizia sugli studenti a Pisa