Le divise più iconiche delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: scopri i dettagli!

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si avvicinano e cresce l’attesa per le divise che i vari team nazionali indosseranno durante l’evento. Mentre il mondo dello sport si prepara a un’esibizione di talento e competitività, anche il design gioca un ruolo fondamentale, riflettendo la cultura e l’identità di ogni nazione.

Divise iconiche dei team olimpici

Ogni nazione ha presentato le proprie divise, molte delle quali sono già diventate virali sui social media per il loro stile unico e accattivante. Tra i marchi più noti, spiccano nomi che hanno fatto la storia della moda, uniti per creare abbigliamento che rappresenta non solo il paese, ma anche un simbolo di orgoglio nazionale.

Italia: il tocco di EA7

Il Team Italia, paese ospitante, ha scelto EA7 Emporio Armani per il suo guardaroba olimpico. Queste divise, disegnate da Giorgio Armani, si caratterizzano per uno stile minimalista e raffinato. Dominano il bianco e il tricolore, con dettagli che celebrano l’identità italiana, come le parole dell’Inno di Mameli stampate all’interno delle giacche.

Francia e il vintage di Le Coq Sportif

Il Team Francia ha optato per un look retro, con colori pastello che richiamano gli anni ’70. La collezione di Le Coq Sportif è stata progettata per essere non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole, con un forte richiamo al passato.

Ogni nazione unisce moda e funzionalità

Il connubio tra sport e moda si estende oltre l’Italia e la Francia. Ogni team olimpico ha cercato di esprimere la propria identità attraverso le divise. Ad esempio, il Team USA, con il suo guardaroba firmato Ralph Lauren, si distingue per lo stile preppy, con elementi che richiamano gli anni ’90 e dettagli come il famoso orsetto Polo Bear, reinterpretato in chiave olimpica.

Gran Bretagna e il design contemporaneo

Il Team Gran Bretagna si presenta con divise create da Ben Sherman che esaltano la Union Jack. La palette cromatica, ricca di blu e rossi, riflette l’identità britannica moderna, mentre il tuffatore Tom Daley ha contribuito con accessori unici, dimostrando che la creatività non ha limiti.

Norvegia e il richiamo alla storia

Le divise della Norvegia omaggiano i Giochi di Cortina del 1956, con design che evocano la resistenza e la vittoria. I pullover in lana, decorati con lavorazioni jacquard, rappresentano un legame forte con il passato, portando avanti una tradizione che celebra l’eccellenza sportiva.

Il mondo in passerella olimpica

Le divise non sono solo abbigliamento, ma vere e proprie opere d’arte che raccontano storie. Gli atleti di tutto il mondo si preparano a indossare questi capi unici, trasformando le piste e le arene olimpiche in passerelle di moda. I fan attendono con ansia di vedere come questi stili si tradurranno in performance atletiche e come ogni nazione porterà il proprio spirito olimpico.

Milano Cortina 2026 non sarà solo un evento sportivo, ma anche un palcoscenico dove la moda e il design si intrecciano con la cultura globale, celebrando la diversità e l’unità attraverso lo sport. Con ogni divisa, si racconta una storia, un sogno, un ideale, rendendo l’attesa per le Olimpiadi ancora più emozionante.