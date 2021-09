Le donne di Kabul in piazza contro il governo dei talebani

Milano, 8 set. (askanews) -“Perché il mondo resta a guardarci in silenzio e crudele?”. È la domanda senza risposta scritta su uno dei cartelli nelle mani di una delle donne scese in piazza a protestare contro i talebani dopo la formazione del nuovo governo. Un esecutivo, che come temuto e previsto, le esclude da qualsiasi posizione di potere.

Nonostante i rischi, da quando i talebani sono tornati al potere in Afghanistan ogni settimana qualche gruppo di donne decide di scendere in piazza per protestare.

E lo fanno consapevoli del grande pericolo che corrono, affiancate da talebani armati che nel migliore dei casi tollerano malvolentieri le proteste, salvo poi disperderle.