Paga la ditta che poi gira la cedola al committente, ecco le "nuove" regole del Superbonus: come avere lo sconto in fattura

Ecco le “nuove” regole del Superbonus e come avere lo sconto in fattura con la misura del governo ereditata dall’esecutivo Draghi per cui dal 2023 si passa al 90% ma solo per i soggetti che hanno già avviato l’iter di autorizzazione. La premessa è che il Decreto Rilancio, oltre all’Ecobonus e al Superbonus aveva anche introdotto lo sconto in fattura e la cessione del credito. A chi? A banche ed altri intermediari finanziari. Poi era arrivato il decreto-legge 11/2023 in virtù del quale potranno beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo i soggetti che hanno già avviato l’iter autorizzativo comunale.

Superbonus: come avere lo sconto in fattura

Entro quale data? Prima del 17 febbraio 2023. E per gli interventi che non necessitano della presentazione di un titolo abilitativo? Lì si può edere il credito solo a lavori già iniziati prima del 17 febbraio 2023. Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che realizza i lavori anticiperà la spesa detraibile.

Quanto dovrà versare il committente

Nulla dovrà versare il contraente e negli altri casi andrà liquidata una sola quota della spesa. L’impresa invece potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari. Lo sconto in fattura è di fatto uno sconto immediato, pari all’importo (quasi) totale dovuto. Sconto che viene applicato sulla fattura emessa dalla ditta che esegue i lavori. Il committente poi non dovrà pagare niente.