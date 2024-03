La segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di una manifestazione nella zona di Torre Faro a Messina, ha rilasciato dichiarazioni contro il progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.

«Voglio ringraziare tutte le persone che sono venute oggi e che hanno partecipato per dire, insieme a noi, no al progetto sbagliato di questo Ponte che il ministro Salvini sta portando avanti noncurante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico , dannoso, sbagliato ».

Elly Schlein e le prove del vento non effettuate per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina

«Lo abbiamo visto anche in Parlamento quando è emerso che persino la relazione del comitato scientifico ha chiarito che le prove del vento non sono state fatte, che non è stata fatta la adeguata zonizzazione per quanto riguarda i rischi sismici. Ci domandiamo perché tutta questa fretta che sembra elettorale, che non ha a cuore il vero destino di questa comunità e di questo territorio. Questo territorio ha bisogno di un grande investimento per migliorare la mobilità adesso».