Dopo la scomparsa a Roma della donna simbolo della memoria storica della destra arrivano le parole di Giorgia Meloni: “Addio Donna Assunta, e grazie”

Le parole di Giorgia Meloni in ordine alla notizia della morte di donna Assunta Almirante sono la testimonianza più schietta, piaccia o meno, del legame profondo che c’è fra la destra moderna e quella che aveva contribuito a traghettare il post fascismo in ambito democratico e parlamentare.

La leader di FdI ha postato una foto in bianco e nero degli anni ’70/80 in cui si vedono donna Assunta e suo marito, Giorgio Almirante.

Meloni: “Addio Donna Assunta”

La leader di Fratelli d’Italia ha voluto affidare ad un post sul suo account Facebook il commiato suo e del partito che guida alla moglie del fondatore del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. Ecco cosa ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina social, riassumibile con un: “addio Donna Assunta, e grazie”.

Il testo preciso è il seguente: “Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente”.

“Cordoglio, rispetto e gratitudine”

E ancora, a sottolineare il ruolo della scomparsa: “Un pilastro della memoria storica della destra italiana”. Poi il cordoglio e non solo: “A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi.

Addio, Donna Assunta”.