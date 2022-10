Le proprietà della chiesa russa di Kyrill in Norvegia usate come basi? Su due specifici siti grava il sospetto che le si possano usare per fini militari

Le proprietà della chiesa russa di Kirill in Norvegia usate come basi? Un esperto del paese che è membro della Nato insinua il sospetto che qui siti possano aver funto da spot di raccordo per infiltrazioni segrete ed azioni di disturbo.

Il dato riportato da Ansa è che la Chiesa ortodossa russa ha acquisito diverse proprietà in Norvegia che sono vicino alle basi militari del Paese. La fonte è il quotidiano Dagbladet. Quali sarebbero?

Le proprietà della chiesa russa in Norvegia

Ad esempio una vecchia casa di preghiera a Sereida che domina Haakonsvern. Ecco, lì si trova la gigantesca base della Royal Norwegian Navy, la più E Dagbladet sottolinea che la casa di preghiera “si trova a 3 chilometri in linea retta da Haakonsvern e da lì si può vedere chiaramente la maggior parte della marina norvegese”.

Anche a Stavanger c’è la parrocchia della Santa Grande Martire Irene si trova a 15 minuti a piedi dalla sede Joint Warfare Center della Nato.

L’esperto: “Da lì si possono controllare droni”

E l’esperto Alfa Sefland Winge ha spiegato: “Potrebbero essere un problema. Si possono interrompere segnali o intercettarli, da quelle posizioni si possono controllare droni o offrire alloggi alle persone che mappano l’area.

C’è una vasta gamma di attività geodetiche e possibili violazioni che possono essere eseguite”.