Un bambino di 9 anni era costretto dai familiari a vendere mercanzie varie sulle spiagge del Salento. Il minore, di origine straniera ma che viveva a Lecce con tutta la famiglia, era obbligato a lavorare tutti i giorni, senza mai riposare.

“Voglio essere un bambino”

Il caso di questo bambino era, da tempo, seguito dai servizi sociali. Il minore frequentava la scuola primaria ma, per aiutare la famiglia, era spesso costretto ad assentarsi.

Il bambino, durante una giornata lavorativa, ha lasciato il fratello più grande in spiaggia e ha raggiunto la Guardia Medica con la scusa di un dolore alla caviglia.

Il bambino, in realtà, aveva intenzione di denunciare al medico di turno la sua storia e di chiedere aiuto. Una sola frase è bastata per far capire al medico di turno il tutto: “Voglio solo essere un bambino“. Così il medico ha inoltrato la segnalazione all’ufficio della Procura per i Minori.

Dopo aver verificato il contesto familiare e le condizioni di vita della famiglia del piccolo, gli inquirenti hanno deciso di allontanarlo dalla famiglia di origine.

Un caso simile sempre a Lecce

Questa storia è molto simile a quella di un ragazzo di 15 anni che, grazie ad una ricerca su Google Maps, riesce a raggiungere gli Uffici della Procura minorile di Lecce per raccontare quanto gli stesse accadendo: la sua vita era solo lavorare, senza la possiblità di studiare. Oggi il 15enne, che prima viveva con lo zio dopo la morte della madre, vive lontano dalla sua famiglia d’origine.

Aumenta il numero di bambini che sognano di vivere una vita normale, anche se questo significa dover allontanarsi dalla propria famiglia.

