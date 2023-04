Lecce, malore nel sonno: morto a 19 anni il portiere Ndione Souleymane

Tragedia a Lecce, dove il portiere dell’Asd Rinascita Refugees, Ndione Souleymane, è morto a 19 anni per un malore nel sonno. Il mondo del calcio dilettantistico salentino è in lutto: il ragazzo è stato trovato senza vita nel suo letto.

Lecce, il portiere Ndione Souleymane morto nel sonno: stroncato da un malore

Il giovane Ndione si trovava a Milano ospite a casa di un suo parente, quando nella notte tra sabato e domenica è stato ucciso da un improvviso malore. A ritrovare il suo corpo senza vita, ancora steso nel letto, è stato proprio il parente padrone di casa. Il ragazzo, che aveva una grande passione per il calcio, sarebbe dovuto tornare in Salento da lì apochi giorni per proseguire i suoi allenamenti con i compagni di squadra dell’Ads Rinascita Refugees (squadra di prima categoria).

L’annuncio della scomparsa del ragazzo

A dare il triste annuncio della morte del giovane di origini senegalesi è stata la stessa società legata alla Cooperativa Rinascita di Copertino. Sui canali social del team di calcio è apparso un messaggio in ricordo del loro tesserato: “Siamo sconvolti, la notizia della morte del nostro Souleymane, giovanissimo portiere della Rinascita Refugees ci lascia senza fiato.” I compagni di squadra lo ricordano come un ragazzo sempre solare ed allegro, oltre che con un gran talento tra i pali della porta da calcio.