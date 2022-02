Aveva usato il Green pass di un suo amico senza considerare il controllo dei documenti. Il giovane è stato denunciato dalla Questura di Lecce.

Un episodio avvenuto venerdì, 25 febbraio 2022, nella Questura di Lecce è costato una denuncia ad un ragazzo che era sprovvisto di Green pass. Il giovane voleva ottenere il passaporto, ma la polizia ha scoperto subito il tranello e punito il ragazzo.

Un ragazzo prova ad entrare nella Questura di Lecce senza Green pass

Si tratta di un 22enne di Campi salentina che non ha il Green pass. Il giovane aveva deciso di ottenere il passaporto e, come è noto, bisogna recarsi in Questura per sbrigare le pratiche necessarie. Cosa ha fatto dunque il ragazzo? Si è fatto prestare il certificato da un suo amico, convinto di poter eludere i controlli. Ha fatto male i calcoli il 22enne e non ha considerato che in Questura è presenta la Polizia di Stato, che di fatto è autorizzata a controllare i documenti oltre al Green pass.

La scoperta e la denuncia

Una volta entrato, il ragazzo ha esibito con fierezza il certificato dell’amico e successivamente il documento, che tra l’altro era necessario per i dati da inserire nel modulo per l’ottenimento del passaporto. Una volta controllato il documento d’indentità e il Green pass si è immediatamente scoperto che i nomi sui due documenti non corrispondevano. Individuato il furbetto, la polizia lo ha trattenuto per eseguire tutti gli accertamenti e successivamente l’ha denunciato per: sostituzione di persona e false attestazioni o dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri.