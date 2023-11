Il ragazzo di 13 anni scomparso nel lago di Lecco è stato ritrovato dai sommozzatori: è in gravissime condizioni

Il 13enne, scomparso in zona Caviate nella tarda mattinata di oggi, venerdì 17, è stato infine ritrovato a pochi metri da riva dai sommozzatori. Confermata, quella che sin da subito si era imposta come l’ipotesi più accreditata: il ragazzo era caduto in acqua.

Lecco, ritrovato 13enne scomparso nel lago

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzino si trovava sulla piattaforma, in prossimità del lago, quando è caduto senza più riemergere. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno sondato la superficie dello specchio d’acqua a bordo di una pilotina. Le condizioni climatiche non hanno favorito le ricerche – c’era infatti molto vento e l’acqua era particolarmente mossa – ma alla fine l’operazione si è conclusa con successo.

La dinamica dell’incidente e le condizioni del ragazzo

Al momento sono ancora da accertare le ragioni e le cause che hanno spinto in acqua il 13enne. Anche l’identità del ragazzo non è stata resa nota. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, con un’ambulanza e un’automedica, pronti a soccorrere il giovane. A breve dovrebbe aggiungersi anche un elicottero, per supportare le ricerche.

Il ragazzo, in gravissime condizioni, è stato immediatamente portato in ospedale. Sono ore di apprensione, per medici, parenti e cari: molto presto si saprà se il 13enne ce la farà o meno.

I precedenti

Non è la prima volta che il lago di Lecco è teatro di una tragedia. A luglio un ragazzo di 18 anni che stava nuotando con gli amici, è scomparso nei pressi della statua di San Nicolò, davanti al lungolago Cesare Battisti. I compagni hanno immediatamente dato l’allarme, non vedendolo riemergere. In quell’occasione, però, la ricerca si è drammaticamente conclusa con il ritrovamento del corpo.