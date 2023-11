Chi l'ha visto, 55enne scomparso a Gallicano del Lazio: l'appello del fratello Tommaso

Ancora un caso di scomparsa a Chi l’ha visto. Questa volta si cerca Gino, un uomo di 55 anni che ha fatto perdere le proprie tracce lo scorso 10 novembre. A lanciare l’appello è il fratello Tommaso. L’uomo ha spiegato che il fratello Gino abitava in una struttura a Gallicano del Lazio.

Chi l’ha visto, scomparso 55enne da Gallicano del Lazio: il racconto del fratello Tommaso

L’uomo, durante la conversazione con Federica Sciarelli, ha spiegato che il fratello si era allontanato intorno alle 15.30 per andare dai carabinieri per dei dissidi con alcuni coinquilini. I carabinieri però in quel momento non c’erano. È stato poi avvistato quarantacinque minuti dopo, intorno alle 16.15. La conduttrice si è poi inserita spiegando che Gino è stato visto all’incrocio tra via Nuova e via Poli a Gallicano del Lazio. Lì vicino è presente inoltre una fermata dell’autobus: l’uomo potrebbe aver preso il mezzo.

L’appello in diretta

In trasmissione è stato spiegato che Gino, al momento della partenza, indossava una felpa grigia, dei jeans chiari e delle scarpe da ginnastica bianche. È alto un metro e sessantasette, di corporatura esile con occhi neri e capelli brizzolati. Non aveva con sé dei documenti di riconoscimento, ha inoltre la necessità di assumere quotidianamente dei medicinali.