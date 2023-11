Scomparsa ex fidanzati, il papà di Giulia: "Spero sia ancora viva. Non ho disdetto la festa di laurea"

Scomparsa ex fidanzati, il papà di Giulia: "Spero sia ancora viva. Non ho di...

Da sabato 11 novembre di Giulia e Filippo non si hanno più notizie e per le famiglie di questi due giovani sono attimi pieni di tensione. Giulia avrebbe dovuto laurearsi in ingegneria già nelle prossime ore, ma dove si trova? Il padre è stato sentito dai microfoni di Chi l’ha visto, nella puntata di mercoledì 15 novembre: “Giulia mi aveva detto di non aspettarmi per cena”, ha spiegato.

Scomparsa ex fidanzati, il racconto del papà di Giulia

“Avevo chiesto a Giulia i programmi della serata…”, inizia così il lungo racconto di Gino, il papà di Giulia che in una intervista ha ricostruito gli ultimi momenti in cui aveva visto la figlia: “Di solito si incontra con cinque o sei compagni dell’università o con le sue amiche più intime”, ha spiegato l’uomo che ha poi evidenziato: “Ho saputo che era uscita con Filippo il mattino dopo. Avevo ancora speranza che fosse uscita prima per fare colazione […] le ho subito scritto, ho provato a contattarla più volte e alle 10 ero preoccupato”. Da lì ha poi deciso di rivolgersi ai carabinieri per ritrovare la figlia: “Ho chiamato il 113 e il 112. Mi hanno invitato ad andare in caserma, quindi ho fatto la denuncia di scomparsa”.

“Quando sono tornato Giulia era già uscito”

Non ultimo il padre della ragazza ha raccontato dove si trovasse nei momenti in cui si stavano perdendo le tracce della figlia: “Ero andato in cimitero a trovare i miei suoceri, poi sono andato a fare qualche commissione. Quando sono tornato Giulia era già uscita, ma sinceramente non ero preoccupato”.