Lega Calcio: Rebecca Corsi nuova consigliera è segnale importante

Roma, 2 dic. (askanews) - "Alla terza votazione è stato eletto il consigliere non indipendente della Lega, è stata eletta Rebecca Corsi, amminisitratore delegato dell'Empoli. Sembra un'ottima notizia, una persona giovane, una donna, erano tanti anni che non c'era una donna nel consiglio di Lega ...

Roma, 2 dic. (askanews) – “Alla terza votazione è stato eletto il consigliere non indipendente della Lega, è stata eletta Rebecca Corsi, amminisitratore delegato dell’Empoli. Sembra un’ottima notizia, una persona giovane, una donna, erano tanti anni che non c’era una donna nel consiglio di Lega e quindi è un segnale importante, anche perché Rebecca si è occupata a lungo di calcio femminile, sicuramente un ulteriore segnale del programma di cambiamento e trasformazioni che la Lega dovrà affrontare nei prossimi mesi e nei prossimi anni”: lo ha affermato il presidente della Lega Calcio Serie A, Lorenzo Casini, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Via Rosellini a Milano, commentando l’elezione da parte dell’Assemblea della Lega Serie A della vice-presidente e ad dell’Empoli Rebecca Corsi, una prima per una donna da Rosella Sensi nel 2011.