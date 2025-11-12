Il caso Vannacci nella Lega: le sue dichiarazioni sul fascismo e leggi razziali riaprono il dibattito interno e mettono alla prova la leadership.

La Lega attraversa un momento di tensione interna legato alle dichiarazioni controverse del vicesegretario Roberto Vannacci sul fascismo e sulle leggi razziali. Le sue affermazioni hanno riacceso il caso sui confini etici del partito e sulla necessità di tutelare l’immagine pubblica, creando divisioni tra i dirigenti e mettendo alla prova la leadership di Matteo Salvini a pochi giorni dalle elezioni regionali.

Lega, scoppia il caso Vannacci: i temi al centro del dibattito

Le recenti dichiarazioni del generale e vicesegretario Roberto Vannacci, oggi tra i volti più noti del partito, hanno innescato un dibattito interno destinato a lasciare un’impronta significativa. L’articolo 34, che regola i comportamenti lesivi dell’immagine del movimento fino all’espulsione di un soggetto, è tornato improvvisamente al centro delle discussioni. Il problema, tuttavia, sarebbe più politico che disciplinare.

I dirigenti si confrontano su come gestire un episodio che potrebbe compromettere la credibilità del partito, soprattutto a ridosso delle elezioni regionali. Matteo Salvini, pur senza nominare Vannacci, ha esortato a “guardare avanti” e a non tornare sul passato, segnalando una preoccupazione concreta per l’eventuale impatto sull’elettorato moderato.

Dietro le dichiarazioni ufficiali si intravedono tensioni sottili: da un lato chi teme che una punizione troppo severa possa spaccare la base, dall’altro chi ritiene che il silenzio equivalga a una forma di approvazione.

Lega, scoppia il caso Vannacci: tensioni interne e la frase che fa discutere

Le polemiche sulle posizioni revisioniste di Vannacci sul fascismo, già emerse lo scorso settembre in occasione del voto in Toscana, continuano a turbare i vertici. Le affermazioni, tra cui la difesa implicita del regime mussoliniano e delle leggi razziali, hanno suscitato reazioni nette.

Luca Zaia ha ricordato che la Shoah e le “schifosissime leggi razziali” rappresentano un monito imprescindibile, mentre Massimiliano Fedriga ha aggiunto: “Il fascismo è stato uno dei grandi mali del nostro Paese, le leggi razziali la più grande vergogna, e su questo bisogna usare parole nette, non giustificazioni o giochi di parole”.

Vannacci, intanto, ribadisce le sue posizioni controverse: a margine di un appuntamento elettorale a Napoli ha dichiarato, parlando delle elezioni a New York, “dalle elezioni del sindaco di New York vedo un monito… se importo culture e civiltà diverse dalle mie… queste culture voteranno per favorire questa immigrazione”.

Inoltre, difende l’insegnamento dei valori della X Mas nelle scuole:

“Va bene insegnare… valori come la lealtà, l’onore, lo spirito di sacrificio, la dedizione alla Patria, che sono tutti valori che nella X Mas italiana dal ’40 al ’43 hanno impersonato quegli eroi. Li rivendico assolutamente, io non rinculo e non faccio passi indietro”.

Il partito si trova ora a un bivio: da un lato preservare l’unità della dirigenza, dall’altro riaffermare limiti chiari per tutelare la propria immagine pubblica.