Cannabis, l'esilarante dichiarazione di Gianni Morandi: "Se la volessi provare, l'ho davanti casa"

Incalzato sul tema della legalizzazione della cannabis, Gianni Morandi ha così risposto: "Non l'ho mai provata, ma davanti casa mia c'è un campo di can

Gianni Morandi si è espresso sulla legalizzazione della cannabis chiesta da Fedez: “Davanti casa mia c’è un campo di canapa, ma non l’ho mai provata.

Se volessi farlo, potrei farlo”.

Cannabis, l’esilante risposta di Morandi: “Ho un campo di canapa davanti casa mia…”

Non si placano le polemiche per le dichiarazioni di Fedez sulla liberalizzazione della cannabis, espresse dopo il duetto con gli Articoli 31, ma come sempre ci pensa Gianni Morandi con la sua pacatezza a smorzare i toni.

Incalzato sull’argomento, il co-conduttore di Amadeus ha così risposto nel corso della conferenza stampa di stamattina a Sanremo: “Porca miseria, sta cannabis non l’ho mai provata.

Davanti casa mia a Bologna c’è un grande campo di canapa. Ho chiesto a mia moglie Anna cosa fosse, forse è lì per uso medicinale. Io comunque se la volessi provare ce l’ho davanti casa”.

La risposta del centrodestra a Fedez

Come sappiamo, Fedez al termine di “Maria maria“, brano reso celebre dagli Articolo 31, ha urlato davanti a milioni di telespettatori: “Giorgia, legalizzala!“, invitando quindi la premier Meloni ad attuare subito una riforma per la legalizzazione della cannabis.

Dopo poche ore è arrivata la risposta dal mondo politico, con l’intero centrodestra schierato da un’unica parte: “Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga“, afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Riteniamo che la cannabis sia una droga a tutti gli effetti e che possa provocare seri problemi a chi la consuma. Troppi ragazzi la usano abitualmente – ha continuato Antoniozzi – persuasi da un mondo culturale e artistico che la dipinge ingiustamente come una sostanza innocua“.