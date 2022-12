Alcune fonti di governo hanno rivelato all’Adnkronos la possibile data in cui ci sarà il foto finale alla Camera dei Deputati per la Legge di Bilancio 2023.

Molti, nei giorni scorsi, hanno parlato addirittura del rischio dell’esercizio provvisorio.

Legge di Bilancio 2023, ecco quando ci sarà il voto finale

Habemus data, forse. Fonti del Parlamento italiano hanno rilevato alla già citata agenzia di stampa che il voto alla Camera dei Deputati non arriverà prima del 24 dicembre 2022 alle ore 12.00. Il governo Meloni si era fissato come scadenza il 23 dicembre 2022. A causa di alcuni emendamenti sul tetto al contante, il pensionamento anticipato, lo stralcio delle cartelle esattoriali e l’obbligo di Pos, l’esecutivo ha dovuto cambiare strategia.

L’Unione Europea aveva infatti bocciato in parte la Manovra 2023 dell’italia.

Si rischia l’esercizio provvisorio? Scampato pericolo

In tanti temevano che potesse scattare, complice anche il poco tempo dalla formazione della 19esima legislatura, l’esercizio provvisorio che si ha in assenza di approvazione del documento autorizzatorio delle spese per l’anno successivo. L’ultima volta che in Italia è accaduta una cosa del genere era il 1987 e alla guida del’esecutivo c’era Giovanni Goria, che fu costretto alle dimissioni.

La legge di Bilancio in quell’occasione fu approvata solo nel marzo del 1988.