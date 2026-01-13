Legislatori statunitensi in Danimarca: dibattito cruciale sulla Groenlandia

Recentemente, un gruppo bipartisan di legislatori statunitensi ha programmato una visita in Danimarca per discutere le inquietanti affermazioni del presidente Donald Trump riguardo alla possibile acquisizione della Groenlandia. Questa questione ha sollevato preoccupazioni sia a livello politico che diplomatico, dato che la Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca e ospita una base aerea statunitense.

La delegazione bipartisan e i loro obiettivi

La delegazione è guidata dal senatore democratico Chris Coons e comprende anche il senatore repubblicano Thom Tillis, insieme ad altri membri influenti del Congresso. Il loro obiettivo principale è quello di manifestare il sostegno degli Stati Uniti nei confronti della sovranità danese e di ribadire che la Groenlandia non è in vendita. Durante la visita, i legislatori intendono discutere anche delle implicazioni strategiche di una potenziale acquisizione da parte degli Stati Uniti.

Le affermazioni di Trump e la reazione del Congresso

Trump ha ripetutamente affermato che la Groenlandia deve essere sotto controllo statunitense per impedirne l’occupazione da parte di potenze come Russia e Cina. Ha dichiarato: “In un modo o nell’altro, prenderemo la Groenlandia”, lasciando intendere che un accordo con la Danimarca sarebbe preferibile, ma non esclude l’uso della forza. Questa retorica ha destato preoccupazione tra i legislatori di entrambi i partiti, i quali hanno iniziato a preparare leggi per limitare le sue azioni in merito.

Leggi in discussione e posizioni contrastanti

Il Congresso ha proposto diverse misure legislative riguardanti la Groenlandia. Un progetto di legge presentato dal rappresentante repubblicano Randy Fine mira a conferire a Trump l’autorità di annettere la Groenlandia, mentre un altro, il Greenland Sovereignty Protection Act, presentato dal rappresentante democratico Jimmy Gomez, cerca di bloccare qualsiasi finanziamento federale per i piani di acquisizione della Groenlandia. Questo contrasto tra le due proposte evidenzia le divisioni interne e le diverse visioni strategiche all’interno del Congresso.

Il quadro geopolitico

La Groenlandia, con la sua vasta estensione di circa 2.170.000 km² e ricche risorse minerarie, rappresenta un obiettivo strategico. La sua posizione geografica nel Mar Artico è di fondamentale importanza per il controllo delle rotte marittime e delle risorse naturali. La presenza di una base aerea statunitense sull’isola sottolinea ulteriormente l’importanza strategica della Groenlandia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il futuro delle relazioni tra Stati Uniti e Danimarca

La visita dei legislatori statunitensi a Copenaghen non è solo un incontro diplomatico, ma un’importante opportunità per rafforzare le relazioni tra i due paesi. Entrambi sono membri della NATO e hanno storicamente collaborato su questioni di sicurezza e difesa. La Danimarca, dal canto suo, ha ribadito che la Groenlandia non è in vendita, mentre gli Stati Uniti cercano di mantenere un dialogo aperto e costruttivo per garantire la stabilità nella regione artica.

La questione della Groenlandia è emersa come un tema centrale nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Danimarca, e la visita della delegazione bipartisan rappresenta un passo importante per affrontare le ambiguità e le preoccupazioni legate alle aspirazioni di Trump. Con l’evolversi della situazione geopolitica, sarà cruciale per entrambe le nazioni lavorare insieme per garantire la sicurezza e la sovranità della Groenlandia e dei suoi abitanti.