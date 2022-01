“Let’s go Brandon”: cosa significa il nuovo slogan di Trump e perché è un attacco a Biden

"Let's go Brandon" è il nuovo slogan di Donald Trump, che sta facendo molto discutere. Si tratta di un attacco al presidente Joe Biden.

“Let’s go Brandon”: il nuovo slogan di Trump è un attacco a Biden

Donald Trump è tornato e ha scelto un nuovo grido di battaglia per incitare i suoi sostenitori. Qualcosa di poco carino nei confronti di Joe Biden. L’ex presidente ha ripetuto questa frase in diverse occasioni, compreso lo scorso sabato a Florence, in Arizona. Secondo Trump, Biden gli ha rubato l’elezione nel 2020 e l’ha fatto in posti simbolo, come l’Arizona. Per questo ha deciso di iniziare lì la corsa alla Casa Bianca del 2024.

“Trump 2024 or Before” è la scritta utilizzata per incitare la folla. Non ha ancora ufficializzato la corsa per il prossimo mandato perché, secondo il suo racconto. non è detto che non ci arrivi prima visto che gli è stato rubato il posto. Questa, però, non è stata l’unica frase utilizzata come slogan. L’altra, che sta facendo discutere, è “Let’s go Brandon“.

“Let’s go Brandon”: cosa significa il nuovo slogan di Trump

Lo slogan “Let’s go Brandon” sta facendo molto discutere. Apparentemente sembra una frase innocua, ma non è così. Negli ultimi mesi è diventato un modo in codice dei sostenitori di Trump per dire “F..k Joe Biden“. La frase è nata da un equivoco che in poco tempo è diventato un tormentone. Lo scorso 2 ottobre 2021, mentre la giornalista Kelli Stavast, della Nbc, intervistava il pilota Brandon Brown, sono partiti dei cori contro Biden.

Invece di “F..k Joe Biden” la giornalista aveva capito “Let’s go Brandon” ed era convinta che fossero rivolti al vincitore della Nascar Xfinity Series Sparks 300 della Talladega Superspeedway in Alabama. Da quel momento questa frase è stata usata per insultare in modo indiretto il presidente in carica. Tra gli oppositori di Joe Biden lo slogan è diventato una presenza continua nelle varie manifestazioni.

“Let’s go Brandon”: l’attacco a Biden

Quello in Arizona è stato un vero e proprio show della durata di 90 minuti, in cui Trump non ha risparmiato nessuno e ha iniziato a parlare della divisione sociale e della teoria che ha animato Capitol Hill, ovvero quella dei brogli con cui l’attuale presidente gli avrebbe rubato il posto. La sua strategia di attacco e opposizione potrebbe portargli fortuna per il 2024, ma c’è ancora molta strada da fare. “Biden è un disastro: ha umiliato l’America sul palcoscenico internazionale. Putin gioca con gli Stati Uniti” ha dichiarato Trump, che ha sottolineato che il suo prossimo passo sarà “riprendere la Casa Bianca“.