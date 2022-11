Letizia Moratti: la Lombardia non cresce da 10 anni

Milano, 30 nov. (askanews) - "Ho sentito che la scelta di candidarmi per la Regione era la scelta giusta, forse la più difficile. Però ho ritenuto di poter dare un contributo per una Lombardia che da 10 anni non cresce, che ha un indice di competitività più basso dell'indice europeo, che ha un...

Milano, 30 nov. (askanews) – “Ho sentito che la scelta di candidarmi per la Regione era la scelta giusta, forse la più difficile. Però ho ritenuto di poter dare un contributo per una Lombardia che da 10 anni non cresce, che ha un indice di competitività più basso dell’indice europeo, che ha un indice di digitalizzazione più basso di quello europeo, che ha un paio di province che sono sotto la media del PIL nazionale e ha tante criticità che possono essere superate con proposte innovative e che siano molto concrete per cercare di risolvere i problemi delle persone”.

Lo ha detto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano, la candidata alla Regione Lombardia per il terzo polo, Letizia Moratti.