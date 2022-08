Letta: “Il problema non sono i blocchi navali ma i giovani che se ne vanno”

La ricetta di Letta contro quella di Giorgia Meloni arriva in conferenza stampa: “Il problema non sono i blocchi navali ma i giovani che se ne vanno”

Enrico Letta lo ha spiegato molto chiaramente durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati e delle azioni proposte dal partito nell’ambito del piano Giovani del governo: “Il problema non sono blocchi navali ma i giovani che se ne vanno”.

In buona sostanza il segretario Dem ha spiegato che l’emorragia di cittadini è altra cosa rispetto a temi “a vanvera”.

Letta e i blocchi navali: “Il problema è un altro”

Ha detto Letta in aperta polemica con Giorgia Meloni: “Il problema dei flussi migratori in Italia sono i giovani che se ne vanno. Lo vogliamo dire con grande forza e nettezza a chi anche in queste ultime ore continua a parlare a vanvera di blocchi navali o di altro“.

E ancora: “La vera emergenza migratoria italiana sono le centinaia di migliaia di ragazzi italiani che noi formiamo a scuola, quindi con un grande impegno di costo di welfare e che se vanno all’estero per sempre”.

Dare “una risposta a tutti quei ragazzi”

Poi il candidato a Vicenza per il voto del 25 settembre ha detto: “I volti e le persone che sono qui e il programma che presentiamo è legato a dare una risposta alle centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che chiedono: ‘dateci una motivazione per tornare in Italia, perché se le condizioni sull’occupazione, sul lavoro, sulla casa sono queste non possiamo che cercare fortuna altrove”.

E la chiosa: “Pensiamo che se l’Italia non ha i giovani nel motore l’Italia non ha futuro. Questo è il senso dell’impegno che ci siamo presi e del mio impegno personale da segretario del Partito Democratico”.