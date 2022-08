Monica Napoli durissima sulla proposta della leader di Fratelli d'Italia, ecco perché non ha alcun senso che Giorgia Meloni parli di blocco navale

Perché non ha senso che Giorgia Meloni parli di blocco navale lo ha dovuto spiegare indirettamente alla medesima un’inviata speciale di Sky Tg 24. Alla leader di Fratelli d’Italia glielo ha ricordato con un tweet Monica Napoli, una giornalista che le rammenta i trattati internazionali.

Il blocco navale non ha senso

Ecco cosa ha scritto: “A me spiace che debbano essere prese in giro le persone, anche se sono poveri razzisti”. Poi spiega: “Il blocco navale blocco navale non è attuabile, viola almeno una dozzina di trattati internazionali tra cui l’art 42 dello statuto dell’Onu ma soprattuto la legge universale del mare“. Ma cosa aveva proposto la Meloni forte dei sondaggi che la danno in pole per il voto del 25 settembre?

La proposta della leader FdI

La leader di FdI ha un’idea precisa se vincesse e pensa a un “blocco navale”. Si tratterebbe di “una missione europea per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza; l’apertura in Africa di hotspot, e, in Africa, la valutazione di chi ha il diritto di essere rifugiato e di chi invece è immigrato irregolare”. E in chiosa: “La distribuzione eventuale dall’Africa dei veri profughi, e rispedire indietro gli altri“.