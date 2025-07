Continua a tenere banco il caso Epstein, con Donald Trump che ha fatto causa a Wall Street Journal, New Corp e Murdoch in Florida per diffamazione e calunnia. Il proprietario del Wsj ha voluto rispondere così.

Caso Epstein, Donald Trump fa causa al Wsj

Donald Trump ha fatto causa a Wall Street Journal, New Corp e Murdoch in Florida per diffamazione e calunnia, in risposta alla lettera a Jeffrey Epstein pubblicata proprio dal Wsj.

Dall’azione legale, il presidente degli Stati Uniti punta a ottenere 10 miliardi di dollari, come riporta la Cnn. Ecco le parole di Trump su Truth sul motivo della causa: “non solo per conto del vostro presidente preferito, io, ma anche per tutti gli americani che non tollerano più gli abusi delle fake news.” Pronta è arrivata la risposta del proprietario del Wsj.

Lettera oscena a Epstein, Trump fa causa al Wsj: la dura replica dell’editore

Dopo l’azione legale da parte di Donald Trump contro il Wall Street Journal, New Corp e Murdoch, è arrivata prontamente la replica da parte del proprietario del Wsj, Dow Jones che, attraverso un portavoce, ha detto: “ci difenderemo vigorosamente. Abbiamo piena fiducia del rigore e nell’accuratezza delle nostre informazioni: ci difenderemo con vigore contro tutti gli attacchi giudiziari.“