Lev Shlosberg condannato a 420 ore di servizi sociali per violazione della legge sui 'foreign agent'

Il tribunale di Pskov, situato nel nord-ovest della Russia, ha emesso una sentenza contro Lev Shlosberg, politico di opposizione legato al partito Yabloko, imponendogli un totale di 420 ore di lavoro comunitario. La condanna è stata determinata in seguito all’accusa di non aver rispettato le normative sui foreign agent, che richiedono l’etichettatura specifica per i contenuti pubblicati.

Dettagli della condanna

Shlosberg è stato giudicato colpevole di aver mantenuto cinque video sulla sua pagina di social media senza il necessario contrassegno di foreign agent. I pubblici ministeri avevano richiesto una pena ancor più severa, pari a 440 ore di lavoro comunitario. Tuttavia, la decisione finale del tribunale ha fissato la pena a 420 ore, che il politico intende contestare in appello.

Contesto politico

Questa sentenza rappresenta un evento significativo nel panorama politico russo, poiché costituisce il primo caso di prosecuzione penale per violazione della legge sui foreign agent in cui le forze di polizia sono state coinvolte, anziché il tradizionale ente regolatorio. Il caso ha richiesto 20 udienze e ha generato quasi 1.400 pagine di documentazione legale.

La posizione di Shlosberg e del partito Yabloko

Lev Shlosberg è un membro di spicco del partito Yabloko e uno dei pochi esponenti dell’opposizione a rimanere in Russia nonostante le crescenti pressioni e il clima di repressione, in particolare in relazione alla guerra in Ucraina. Il Ministero della Giustizia russo lo ha designato come foreign agent nel giugno, un’etichetta che ha reso il suo operato politico ancora più difficile.

Le sfide dell’opposizione

Yabloko rappresenta uno dei pochi partiti di opposizione legali ancora attivi in Russia, continuando a sostenere la pace e a chiedere un cessate il fuoco nel conflitto ucraino. Tuttavia, la visibilità e l’efficacia del partito sono diminuite a causa delle leggi di censura che limitano le attività politiche durante il periodo di guerra.

Le conseguenze legali per Shlosberg

Oltre alla condanna attuale, Shlosberg si trova sotto arresto domiciliare per un secondo caso che lo accusa di discredito delle forze armate russe, a seguito della sua partecipazione a un dibattito pubblico. Se dovesse essere condannato, potrebbe affrontare una pena detentiva fino a cinque anni. La data di emissione della sentenza per questo secondo procedimento non è stata ancora comunicata.

La battaglia di Shlosberg e del partito Yabloko rappresenta un esempio significativo del crescente clima di repressione nei confronti dell’opposizione in Russia. In un contesto di sfide sia interne che esterne, il futuro della democrazia e della libertà di espressione nel paese rimane incerto.