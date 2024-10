La cantante Cheryl, ex compagna di Liam Payne, ha recentemente parlato della tragica morte del padre di suo figlio, Bear, di 7 anni. Payne, ex membro degli One Direction, è deceduto a soli 31 anni, lasciando un vuoto incolmabile. Cheryl ha espresso il suo dolore con parole forti, condannando il modo in cui i media hanno trattato la vicenda, definendo alcune notizie “ripugnanti”. Ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia, sottolineando che Payne non era solo una celebrità, ma un essere umano con affetti profondi.

Morte Liam Payne: Cheryl vuole evitare altre sofferenze

Cheryl ha chiesto ai media di cessare lo sfruttamento della tragedia per evitare ulteriori sofferenze, soprattutto per il bene del figlio. L’artista ha spiegato come la continua invasione nella loro vita privata sta rendendo il lutto ancora più difficile.

L’invito al rispetto

Ha invitato tutti a riflettere sulla dignità e il rispetto necessari in momenti così delicati. La sua presa di posizione ha fatto eco tra fan e colleghi, molti dei quali si sono uniti all’appello per fermare la diffusione di dettagli sensazionalistici sulla vicenda​.

La cantante: “Abbiamo perso un essere umano”

Cheryl ha fatto inoltre notare: “Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e provo a metabolizzare il mio dolore in questo momento indescrivibilmente doloroso, mi piacerebbe ricordare gentilmente a tutti che abbiamo perso un essere umano”.

Un figlio, uno zio, un fratello, un amico

L’artista ha proseguito spiegando che Liam non era soltanto una popstar o una celebrità, ma anche un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e, soprattutto, il padre del loro figlio. Ha aggiunto che adesso il loro bambino dovrà affrontare la dura realtà di non poter più vedere il genitore.