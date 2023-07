Amnesty International ha commentato la liberazione di Patrick Zaki e la sua decisione di rifiutare il volo concesso dal governo italiano. Le parole del portavoce Riccardo Noury.

Liberazione di Patrick Zaki: le parole di Amnesty International

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha commentato la decisione di concedere la grazia a Patrick Zaki. “È importante che questo provvedimento di grazia sia arrivato. Non cancella una condanna ingiustificata nei confronti di Patrick Zaki, ma lo rende libero e speriamo che a questa decisione si accompagni l’abolizione del divieto di viaggio” ha dichiarato Riccardo Noury, spiegando che sicuramente i tre anni e mezzo persi non glieli restituirà nessuno, ma che c’è stato un grande cambiamento rispetto alla prospettiva di altri 14 mesi di carcere. “Inoltre, è importante ricordare che ci sono molte persone assolte che non possono lasciare l’Egitto, quindi speriamo che questo provvedimento possa essere esteso anche a loro” ha aggiunto, ringraziando per il sostegno dimostrato a Patrick Zaki.

Amnesty International sulla decisione di Patrick Zaki

“La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi. Ringraziano e apprezzano quando si fanno delle cose per loro, come sono state fatte e infatti Patrick ha ripetutamente ringraziato governo e ambasciata. Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza” ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando la scelta di Patrick Zaki di tornare in Italia rifiutando il volo concesso dal governo.