Dopo l’avvenuta concessione della grazia da parte di Al-Sisi, i tre anni di calvario di Patrick Zaki sono finiti e, come annunciato dallo stesso ricercatore su Facebook, domani avverrà il suo rientro in Italia. Anche sul volo di ritorno, però, si è innescata una polemica: Zaki ha deciso di viaggiare su un aereo di linea per non incontrare gli esponenti del governo Meloni?

A lanciare l’ipotesi è il quotidiano ‘Libero‘ che si riferisce alla notizia riportata da altri organi di stampa secondo i quali Patrick Zaki avrebbe già deciso di fare il suo ritorno in Italia con un normalissimo volo di linea. Il ricercatore ha fatto questa scelta per evitare di incontrare Meloni e altri esponenti del suo governo? Una punzecchiatura che il quotidiano rivolge a Zaki proprio nel giorno in cui diventa ufficiale l’avvenuta grazia concessa da Al-Sisi e la sua conseguente liberazione. Secondo ‘Libero’ dietro a questa scelta ci sarebbero motivi prettamente politici: “Ha deciso così per le sue inclinazioni” – si legge.

La frecciata di Gasparri: “Quando ringrazierà il governo?”

Anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri lancia una frecciatina a Patrick Zaki: “Mi chiedo se troverà il tempo di ringraziare il governo italiano al quale deve questo risultato” – ha dichiarato. Il ricercatore, però, aveva già ringraziato pubblicamente il governo del nostro Paese per il lavoro svolto, nel suo post su Facebook pubblicato qualche ora prima rispetto alle dichiarazioni di Gasparri. “Ringrazio anche il governo italiano, il parlamento italiano, il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di reclusione e il processo solo per essere laureato in un’università italiana, pur non essendo cittadino italiano” – aveva detto Zaki citando in maniera esplicita sia Tajani sia Meloni.