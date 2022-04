Liberi ma non troppo, ecco le regole anti covid di Pasqua 2022

Maggiori possibilità ma senza caos e italiani liberi ma non troppo per la festa della Resurrezione, ecco le regole anti covid di Pasqua 2022

Italiani liberi ma non troppo di celebrare la Resurrezione e le scampagnate di Pasquetta, ecco le regole anti covid di Pasqua 2022. I contagi sono ancora alti, le ospedalizzazioni no e quelle severe ancor meno, perciò le norme contro il coronavirus della pasqua che ci attende sono un mix di libertà e cautela.

Vediamole: chi volesse viaggiare dovrà ancora esibire il Green pass per salire su aerei, navi e treni. Idem per chi volesse pranzare e cenare nei ristoranti al chiuso.

Le regole anti covid di Pasqua 2022

Sarà necessario avere un Green Pass base, quello che si ottiene anche con il semplice tampone, perciò chi non si è vaccinato o chi è guarito dal Covid potrà muoversi. Nelle città il Green Pass è bandito anche per spostarsi con autobus, tram e metropolitane.

Il Super Green Pass è ancora necessario per andare in discoteca o per andare a concerti, al cinema o al teatro. E nei ristoranti all’aperto, centri commerciali, musei, alberghi e negozi? Lì niente più Green Pass. Se si è ospiti della struttura ricettiva non serve alcuna certificazione verde per accedere al suo ristorante. Palestre, piscine ed aree benessere degli alberghi sono invece ancora zone dove bisogna avere la certificazione verde rafforzata.

Mascherine e regole per la messa

Capitolo mascherine: fino al 30 aprile saranno obbligatorie le FFP2 per viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto e per gli spettacoli al teatro, sia al chiuso sia all’aperto, concerti, cinema ed eventi sportivi. Per le celebrazioni religiose non c’è più obbligo di distanza interpersonale a messa ma resta quello della mascherina, anche chirurgica. Vanno igienizzate le mani , le acquasantiere sono ancora off limits e il segno della pace andrà ancora fatto con un cenno con gli occhi o con il capo.

Per i sacerdoti c’è l’obbligo mascherina e dovranno igienizzare le mani prima della comunione.