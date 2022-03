Green Pass: cosa cambia dal 1 aprile per il lavoro

Dal 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza, finisce l'obbligo di Super Green Pass sul lavoro. Dal 1° maggio il certificato sarà abolito del tutto.

Dal 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza, finisce l’obbligo di Super Green Pass sul lavoro. Dal 1° maggio il certificato sarà abolito del tutto.

Green Pass: cosa cambia dal 1 aprile

Il nuovo decreto Covid sta cambiando completamente le regole sul Green pass.

Dal prossimo 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza, scomparirà l’obbligo di Super Green pass per i lavoratori over 50 e per chi usa i mezzi pubblici. La vaccinazione non sarà più indispensabile e basterà il Green pass base, che si ottiene anche con un tampone negativo. Dal 1° maggio, invece, la certificazione verde scomparirà definitivamente, così come le mascherine al chiuso. Nei luoghi di lavoro non verrà più richiesta.

Mario Draghi ha voluto accelerare il calendario della fine delle restrizioni. Il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Green Pass sul lavoro per over 50: le nuove regole

Per i lavoratori over 50 si avvicina la fine dell’obbligo di Super Green pass al lavoro. L’obbligo ci sarà fino al 31 marzo, con il rischio di una multa dai 600 e i 1.500 euro.

Tutti gli over 50 che non si saranno sottoposti a nessuna dose, però, entro il prossimo 15 giugno potrebbero ricevere una multa automatica da 100 euro dall’Agenzia delle entrate. Queste sanzioni sono in grande ritardo a causa di problemi burocratici, e potrebbero arrivare durante l’estate, ovvero dopo la fine dell’obbligo di vaccinazione.

Dal 1° maggio verrà abolito il Green pass

Per accedere ai luoghi di lavoro, fino al 30 aprile, sarà obbligatorio il Green pass base.

Si ottiene o con la vaccinazione o con la guarigione, oppure con l’esito di un tampone negativo. Dal 1° maggio verrà abolito definitivamente il Green pass sui luoghi di lavoro e in tutti gli altri luoghi dove era richiesto. Questo vale sia per il Super Green pass, sia per la versione base. Da quel giorno per andare a lavorare non servità vaccinarsi o effettuare un tampone.