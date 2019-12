Anna Falchi ha pubblicato uno scatto sul letto per esultare alla vittoria della Lazio: la donna è senza reggiseno coperta soltanto da una sciarpa.

La Lazio ha fermato la Juventus all’Olimpico di Roma: la vittoria dei bianco-celesti ha mandato in delirio moltissimi tifosi. Oltre ai cori dello stadio e alla gaffe di Diletta Leotta, infatti, arriva lo scatto a nudo di una nota showgirl. Anna Falchi ha accolto la vittoria con un’immagine provocante su Instagram: la donna ha pubblicato una foto sul letto coperta soltanto da una sciarpa. In delirio i follower che sul web hanno inondato di like e commenti l’immagine della Falchi.





Anna Falchi esulta in topless

Uno scatto che mette a nudo Anna Falchi: la showgirl appare sui social inginocchiata sul letto in topless coperta soltanto da una sciarpa. Ha deciso di festeggiare così la vittoria della Lazio sulla Juventus di sabato 7 novembre. Addosso porta soltanto i pantaloncini della sua squadra del cuore, mentre a coprire il seno ci sarebbe la sciarpa bianco-celeste della Lazio che lascia intravedere qualcosa.

Un modo insolito ma assolutamente apprezzato dai suoi follower che su Instagram hanno lasciato oltre 34 mila like all’immagine.

Nella didascalia, invece, Anna ha scritto: “Come godooooo!!!! Calcisticamente parlando! E ora a nanna con la mia divisa preferita! La mia sciarpa portafortuna da cui non mi separo mai! SEMPRE FORZA LAZIO”.

Non è la prima volta però che la showgrirl si spoglia per la vittoria della Lazio. In passato, infatti, quando i bianco-celesti sconfissero il Torino per 4-0 sui social apparve un altro scatto di Anna senza reggiseno. Anche in quel caso, con addosso i pantaloncini e vicino la sciarpa, la Falchi aveva ottenuto oltre 30 mila like.