Cena super bollente per Fedez e la consorte Chiara Ferragni: le mosse audaci del rapper immortalate in un post sui social

Che Chiara Ferragni e Fedez sappiano attirare l’attenzione è un dato di fatto. Considerati pressoché la coppia per eccellenza dei social nostrani, insieme superano i 25 milioni di follower. Ogni loro azione quotidiana, del resto, viene immortalata in foto o video postati online, da quelle lavorative e professionali a quelli più private.

Proprio questa seconda eventualità è accaduta la scorsa sera, quanto durante il compleanno del make-up artist personale di Chiara, i due hanno coinvolto ancora una volta i fan in un loro momento intimo. Il compleanno del loro amico è stato di fatto l’occasione per concedersi una serata di relax in un ristorante milanese con alcuni amici. Nel mentre, come ovvio, non sono mancati gli auguri per le imminenti festività.

Fedez palpeggia Chiara Ferragni

Durante la cena il rapper lombardo ha però dimostrato di apprezzare particolarmente il look scelto dalla sua dolce consorte. Così, in una IG Story, i due coniugi si sono immortalati in gesti e pose a dir poco maliziosi.

Dapprima Fedez ha sollevato la gonna di Chiara, che è stata al gioco divertita. Assecondando poi il marito con un sorriso complice, la mano del cantante si è quindi spostata verso l’altro, andando a posarsi direttamente sul décolleté della Ferragni. “Che fregna che sei! E le tette finte?”, ha quindi domandato ironicamente Fedez alla moglie. Di recente, infatti, la coppia scherza spesso sulle forme della nota influencer, che sempre più di frequente mostra delle curve più abbondanti del solito. Secondo alcuni potrebbe essere merito dei reggiseni push-up che indossa e sponsorizza. Altri invece pensano sia il frutto di una possibile seconda gravidanza. Quali saranno dunque le novità dei prossimi mesi?