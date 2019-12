Si fa sempre più viva l'attesa per il prossimo Sanremo 2020: intanto emergono i primi possibili nomi di Big e ospiti

Tra poco meno di una settimana ci sarà la finale di Sanremo Giovani, mentre qualche giorno di più si dovrà attendere per capire chi saremmo i Big della 70a edizione del Festival. L’annuncio ufficiali verrà dato nella puntata speciale del 6 gennaio dei ‘Soliti Ignoti’, dedicato all’estrazione dei biglietti della Lotteria e ovviamente condotto dallo stesso Amadeus. Nonostante ciò, si intensificano sempre più fin da ora le indiscrezioni sui possibili partecipanti alla kermesse canora ligure.

Sanremo: i possibili Big

Per la sezione Big di Sanremo si fanno dunque i nomi di Al Bano, Umberto Tozzi, Raf, Francesco Renga, Marco Masini, Virginio in coppia con Arisa, Michele Bravi, Francesco Gabbani, Elodie, Noemi, Chiara Galiazzo, Bianca Atzei, Lorenzo Fragola e Giusy Ferreri. Ci dovrebbero poi essere i due ex Amici Giordana Angi e Alberto Urso.

Sul fronte della musica più “contemporanea”, si parla della possibile presenza di Anastasio, Fred De Palma e Tormento. Un bel colpo di scena potrebbe inoltre essere riservato al versante rock, con la eventuale partecipazione di Piero Pelù.

Nel mentre, tra gli ospiti si vocifera ormai da tempo di un duetto tra Tiziano Ferro e Jovanotti. Proseguono inoltre le trattative, a quanto pare, per portare al Festival due vere star internazionali come Madonna e Meryl Streep. Si vedono invece sempre più forti e attendibili le voci di un invito a Roberto Benigni, che ha però ribadito che tornerà sul palco dell’Ariston solo se avrà un monologo d’eccezione.