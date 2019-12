A rischio il titolo di duchessa di Meghan Markle, l'ex attrice più discussa del 2019: i motivi.

Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, il 6 maggio 2019 è diventata madre del piccolo Archie Harrison, il primogenito della coppia. Fin dal suo arrivo nella Royal Family, la sua presenza è sempre messa in discussione, a causa dei suoi comportamenti e delle sue scelte.

Meghan Markle: titolo di Duchessa a rischio?

Pur godendo di una serie di privilegi, dall’altra il suo titolo di duchessa non le permette di avere una certa libertà delle sue azioni che tempestivamente finiscono sotto l’attenzione dei media. Oltre al titolo nobiliare, l’ex attrice è chiamata anche con il titolo di “ribelle” per essersi ribellata ad alcune etichette della famiglia reale di Buckingham Palace. Dopo le critiche sui suoi comportamenti, Meghan è accusata di aver cambiato il carattere del marito Harry, che appare più imbronciato e preoccupato.

L’ultima decisione che ha fatto discutere è stato il rifiuto a passare il Natale con la Royal Family. L’attrice ha deciso di festeggiare il Natale, con la propria famiglia, negli Stati Uniti, dalla madre di cui sente la mancanza. I neo genitori avrebbero infatti deciso di trascorrere ben sei settimane lontano dai riflettori e il loro rientro è programmato per i primi giorni del nuovo anno.

Per Meghan però i momenti difficili non sono ancora finiti, e ora vede a rischio anche il suo titolo di duchessa. Il motivo? Il titolo nobiliari di “duchi” è considerato irrispettoso e poco democratico dai cittadini della contea di Sussex. La petizione per questo annullamento è già stata firmata finora da 4mila residenti.