Babydoll con fiocco. È questa la mise di Natale con cui Caterina Balivo si è mostrata ad amici e fan di Instagram.

In Natale è arrivato anche nella casa di Caterina Balivo. La conduttrice televisiva si è mostrata in una versione con babydoll e maxi fiocco, pensata proprio per questa speciale occasione. La Balivo, che adora la festa del Natale, ha documentato tutti i preparativi dai suoi account social. Dalle foto degli struffoli preparati dalla madre a quelle dell’albero di Natale con cui ha adornato casa, una carrellata di momenti natalizi da condividere con fan e amici.





Natale con Caterina Balivo

La presentatrice si è voluta immortalare un momento prima di uscire di casa per gli ultimi acquisti natalizi sfoggiando un look a tema. Babydoll corto con spalline sottili e scintillanti paillettes color rosso e argento, indossato con ai piedi tacchi a spillo e in testa un cerchietto con tanto di maxi fiocco natalizio.

La foto, pubblicata sul profilo Instagram della showgirl, è subito diventata virale tra fan e ammiratori.

“Domenica di regali di Natale… e voi come siete messi? Vi siete portati avanti come me e vi manca poco per terminare oppure confidate nello shopping di oggi?? Raccontatemi tutto”. La Bolivo condivide così col pubblico la sua euforia natalizia, in attesa di trascorrere questo speciale momento con marito e figli.

La Balivo aveva già fatto parlare di sé lo scorso settembre, quando si è presentata al Festival del Cinema di Venezia in compagnia del marito, Guido Maria Brera. La conduttrice napoletana ha indossato infatti per l’occasione una mise molto sexy che ha fatto molto discutere il pubblico del red carpet e non è certo passata inosservata.