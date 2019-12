Auguri di Natale di Carlo Verdone e il fioraio egiziano: “Mi adori?”

Fanno sorridere gli auguri di Natale di Carlo Verdone. Al suo fianco c'è un fioraio egiziano a cui l'attore domanda: "Magdi, tu mi adori?"

Non smette di far divertire Carlo Verdone. Il celebre attore e regista è andato a Roma dal suo fioraio di fiducia. È Magdi, un cittadino di origine egiziana. In preda alla sua consueta vena ironia e con la sua abitudinaria e splendida simpatia, Verdone ha improvvisato una gag che ricorda una delle scene più divertenti del film “Bianco, rosso e Verdone”. Gli auguri di Natale di Carlo Verdone hanno subito fatto il giro del web.

Auguri di Natale di Carlo Verdone

“Sono venuto dal fioraio, dal mio amico egiziano, per prendere un centro tavola per Natale”, spiega nel video. Quindi ha aggiunto: “Colgo l’occasione per farvi tanti auguri di buon Natale”.

Non mancano i momenti più divertenti, neppure in un video di poco meno di 60 secondi. “Magdi, tu mi adori?”, chiede ironico Verdone. “Non Magda”, risponde subito il fioraio facendo riferimento al film “Bianco, rosso e Verdone”, quando l’attore romano, alias Furio Zoccano, chiede alla moglie: “Magda, tu mi adori?”. Poi ridono e si abbracciano.

Sorge spontanea la domanda di Carlo Verdone: “Mi vogliono bene in Egitto?”. Magdi risponde in arabo, ma la traduzione, con accento romanesco, non si fa attendere. “Tutti amano Carlo Verdone. Vogliono bene a Carlo Verdone”. E ridendo ripente “Magda” più volte e poi ricorda: “Magda hai spento la luce?”. Il regista è al settimo cielo: “Abbiamo conquistato pure i faraoni”, dice abbracciando l’amico fioraio e augurando nuovamente un buon Natale.





“Ora.

Dal mio fioraio egiziano. Tanti tanti auguri per un Buon Natale con enorme affetto. Vi voglio bene”, è l’affettuoso messaggio d’auguri che fa da didascalia al video di Verdone.