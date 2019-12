Ilary Blasi alle Maldive: vacanze di fine anno col marito e i figli

In vacanza alle isole Maldive, Ilary Blasi ha pubblicato sui social alcuni dei look che sta indossando in questi giorni in attesa di capodanno.

Direttamente dal suo account Instagram, Ilary Blasi da bella mostra di se in vacanza alle Maldive con il marito Francesco Totti ed i tre figli Chanel, Christian e Isabel. La moglie del pupone ha infatti scelto come meta per le sue festività di fine anno un esclusivo resort nell’arcipelago asiatico dove in questi giorni sta condividendo con i suoi fan i numerosi look da spiaggia in attesa del vestito che indosserà durante il veglione di capodanno.

Ilary Blasi in vacanza alle Maldive

Visualizza questo post su Instagram 🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️. #thanks to @vanyvanyz



Rilassata sotto il placido sole dell’oceano indiano, Ilary Blasi ha deciso di indossare in queste giornate dicembrine alcuni completi particolarmente sgargianti che però non tralasciano la comodità di una mise sportiva e vacanziera. Nelle immagini pubblicate sui social si può infatti vedere la showgirl vestire uno sgargiante completo fluo tendente al color magenta costituito da un top a maniche lunghe e un morbido pantalone a vita alta: l’ideale per una vacanza invernale trascorsa vicino all’equatore.

Visualizza questo post su Instagram È nella natura che l'uomo trova la propria dimensione

Per la sera invece la Blasi preferisce optare per un completo scuro, anch’esso a due pezzi, caratterizzato da una stampa a tema marino.

L’ideale per una cena sulla spiaggia che richiede sicuramente praticità ma anche una certa dose di formalità.





Il resort per le vacanze

Il resort in cui Ilary e Francesco stanno trascorrendo l’ultimo dell’anno con i figli è il noto Baglioni resort Maldives situato sull’isola di Maagau, a circa 40 minuti di volo dalla capitale del paese Malé. Secondo numerose voci di corridoio sembra che il Baglioni sia il resort più amato dalle star dello spettacolo italiane, essendo già stato scelto negli anni scorsi da personaggi del calibro di Ezio Greggio, Belen Rodriguez, Ludovica Vialli e Wanda Nara.