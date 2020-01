Festival di Sanremo: Al Bano e Romina con brano inedito di Malgioglio

Nella loro esibizione come ospiti d'onore del prossimo Festival di Sanremo, Al Bano e Romina porteranno un brano inedito di Cristiano Malgioglio.

Manca ormai poco più di un mese e mezzo alla prossima edizione del Festival di Sanremo e nonostante sia già stata pubblicata la lista dei cantanti in gara continuano le indiscrezioni su possibili ingressi dell’ultimo minuto, tra cui quello di Al Bano e Romina. La coppia più famosa della canzone italiana si appresterebbe infatti a salire sul palco dell’Ariston, per il momento soltanto come ospiti, con un brano inedito scritto per l’occasione nientemeno che da Cristiano Malgioglio.

Al Bano e Romina al Festival di Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Ecco il duo piu” internazionale , pronti a sbarcare al Festival di Sanremo …Albano e Romina Power. Gia” pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi diro’ …..che il solo ritornello non uscira’ facilmente nella vostra testa. I Am very happy. Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 4 Gen 2020 alle ore 2:33 PST



È lo stesso Cristiano Malgioglio a rilasciare sibilline indiscrezioni circa il brano che Al Bano e Romina canteranno durante la kermesse sanremese il prossimo febbraio. In un post pubblicato sui social nella giornata del 4 gennaio il noto paroliere afferma infatti: “Ecco il duo più internazionale , pronti a sbarcare al Festival di Sanremo: Albano e Romina Power.

Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I Am very happy”.





La probabile partecipazione alla gara

È però in un messaggio di qualche giorno prima, dove i tre sono ritratti in sala di registrazione, che Cristiano Malgioglio getta un gigantesco forse sulla probabile partecipazione di Al Bano e Romina come effettivi concorrenti in gara al Festival: “Non chiedetemi se andranno a Sanremo o meno. Sarà Amadeus a comunicarlo e non certamente il sottoscritto.. La mia canzone con musica di Summa è la più papabile qualora la coppia più celebre decidesse di partecipare alla grande Kermesse“.