Come da tradizione, nella puntata dei Soliti Ignoti verranno annunciati i numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.

E’ grande l’attesa per gli amanti della Lotteria Italia: come ogni 6 gennaio su Rai1 verranno rivelati i biglietti con i numeri vincenti. L’estrazione avverrà durante l’appuntamento “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia“, puntata speciale dello show condotto da Amadeus.

Lotteria Italia: i numeri vincenti

Tutto verrà effettuato in seduta pubblica sotto il controllo della Guardia di Finanza, del Comitato per l’espletamento delle operazioni e die rappresentanti di categoria dei consumatori. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricordato che gli importi vinti nella Lotteria Italia sono esentasse. Non verrà quindi applicata nessuna imposta sul premio, che verrà riscosso interamente.

Saranno i personaggi del mondo dello spettacolo ad essere coinvolti nell’estrazione dei 5 biglietti vincenti abbinati ai premi di prima categoria. Ognuno di questi verrà infatti legato a 5 personaggi famosi che si sfideranno in un game, la cui classifica determinerà l’ordine dei premi principali.

Il primo consiste nella somma di 5 milioni di euro mentre gli altri quattro in cifre via via meno elevate.

Oltre a questi ci sono poi anche i premi settimanali e giornalieri. Per questi ultimi la cifra totale stanziata è di 750.000 euro.

Lotteria Italia: i biglietti venduti

Sono stati circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2019 della Lotteria Italia, con una raccolta che si aggira intorno ai 34 milioni di euro. Un dato non troppo differente rispetto a quello dell’edizione precedente in cui erano stati 6,9 i milioni di tagliandi venduti.

La provincia prima nella classifica delle vendite rimane, come per il 2018, quella di Roma che è l’unica a superare il milione di biglietti (1.035.340). Rispetto all’anno precedente si è però registrato un calo del 5,5%. A completare la lista vi sono le provincie di Milano, stabile al secondo posto con circa 546mila tagliandi e Napoli, ancora terza con la somma di 304mila biglietti.

In queste due città si assiste invece ad un incremento delle vendite, rispettivamente dello 0,1% e del 2,9%. Presenti a completare la top five Bologna (229.730) e Torino (226.460).

Come riscuotere i premi

Per riscuotere un premio vinto alla Lotteria Italia bisogna presentare il biglietto presso l’ufficio premi di Lotterie Nazionali che si trova in Viale del Campo Boario, 56/D a Roma. In alternativa ci si può recare presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo. Insieme al biglietto il vincitore deve presentare anche il proprio documento di identità e gli estremi del pagamento che può avvenire tramite assegno circolare oppure con accredito sul proprio conto corrente.