Squalificato nel 2017 dalla casa del Grande Fratello per una presunta bestemmia, Gianluca Impastato ha commentato il trattamento riservato a Zequila

Gianluca Impastato, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2017, ha espresso, tramite social, il proprio disappunto in merito alla disparità di trattamento riservato a lui e all’attuale gieffino, Antonio Zequila.

Il commento social di Gianluca Impastato

Nei scorsi giorni si era ipotizzata una possibile esclusione di Antonio Zequila per bestemmia. Eventualità esclusa dallo stesso Grande Fratello, che attraverso una nota ha annunciato: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”.

Un post a cui ha voluto rispondere Gianluca Impastato, l’attore comico che nel 2017 è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello per una presunta bestemmia. In particolare, tramite Twitter, l’ex gieffino ha replicato: “Invece le verifiche sulla mia chi le ha fatte, un audioleso?”. Una domanda ironica, mista a rancore, che il comico ha voluto fare al Grande Fratello, a dimostrazione di come ancora non abbia digerito la vicenda che lo ha visto coinvolto durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Gianluca Impastato, d’altronde, ha sempre giurato di non aver pronunciato alcun tipo di bestemmia.

In tal senso ha sempre sostenuto che la sua non si trattava di un’imprecazione, bensì di un momento conviviale nel corso del quale stava imitando l’amico e collega Diego Abatantuono. “Credo di essere stato vittima di un’ingiustizia, stavo solo imitando Diego Abatantuono”, ha infatti dichiarato in seguito l’attore a Verissimo. Per poi aggiungere: “Ho la coscienza a posto. Mi ha chiamato Diego dicendomi che si capiva che ero in buona fede e non si trattava di un’imprecazione”.

In tanti sui social sembrano pensarla proprio come Impastato, lasciando molti commenti a suo favore. Allo stesso tempo, c’è anche chi suggerisce all’ex gieffino di voltare pagina e dimenticare quel brutto momento di televisione che lo ha visto coinvolto.