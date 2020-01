Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Salvo Veneziano di chiedere scusa in diretta dopo la sua eliminazione.

Dopo la squalifica, Salvo Veneziano ha avuto la possibilità di comunicare con Elisa De Panicis e gli altri concorrenti della casa. Queste le sue parole: “Pensavo di fare il simpatico ma sicuramente non c’era niente da ridere. La cosa che voglio far capire è che io non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa all’intero genere femminile e ai telespettatori. Volevo chiedere scusa in particolare alla ragazza su cui ho fatto qualche battuta in più. Non mi sono reso conto di essere ripreso 24 ore su 24 e ho buttato un po’ di ironia in più. Ho creato problemi alla mia famiglia e anche ai miei figli e di questo sono molto addolorato. Per questo chiedo scusa.

Volevo fare un complimento colorito alla ragazza e ho realizzato che ho sbagliato”.

Questa la replica di Signorini: “Si capisce che l’hai detto con il cuore, a me basta questo”.