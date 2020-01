Paola Caruso e Ivan Gonzalez si sono incontrati nella casa del GF Vip per chiarirsi riguardo al loro flirt.

Dopo averla definita “un serpente” e parlato dell’esperienza vissuta con lei a Supervivientes, Ivan Gonzalez ha incontrato in diretta Paola Caruso durante la terza puntata del Gf Vip. I due hanno avuto un breve confronto e dato origine ad un siparietto con Signorini e Pupo.

Paola Caruso e Ivan al GF Vip

Tra i due ci sarebbe stato un flirt nato all’interno della trasmissione, finito però in malo modo. Davanti agli altri concorrenti, Ivan aveva definito Paola un “serpente velenoso”, motivo per cui la diretta interessata ha voluto chiarirsi con lui in diretta presentandosi con un peluche a forma proprio di serpente.

Durante il confronto il concorrente del GF l’ha accusata di averlo definito gay, affermazione che lei ha smentito. “Ho solo detto che non avevamo quagliato, ovvero che tra noi non era successo nulla”, ha chiarito sorridendo.

Ha poi rivolto delle critiche ad Ivan, esternando la sua sensazione secondo cui lui faccia invaghire di sé le ragazze per poi non metterci il cuore e prenderle in giro.

La frase pronunciata da Paola ha dato il via ad una serie di commenti da parte del conduttore e dell’opinionista del programma. “Io sono un noto quagliatore ma con una così non quaglierei nemmeno io“, ha detto Pupo. “Magari Ivan non ti trova così attraente da quagliare“, ha replicato subito dopo Signorini.

Anche Antonella Elia, a cui è stato chiesto un parere nei confronti della vicenda, non ha mancato di tenersi sulla stessa linea: “Ma è ovvio, a lei non piace per niente. Una persona così come può piacerle?”, ha chiesto ironicamente.

Il breve incontro si è concluso con la frase di Ivan “Questo mi ha fatto piacere, te no” riferito al serpente che gli ha portato la Caruso.