Wanda Nara: la foto senza slip a Parigi mostrata in diretta al GF Vip

Signorini mostra in diretta una delle foto di Wanda Nara fatte a Parigi che la ritrae senza biancheria intima.

Sta facendo il giro del web la foto di Wanda Nara che, sotto la Tour Eiffel a Parigi, mostra uno spacco che mette in bella mostra un tatuaggio molto simile a quello che Belen Rodriguez aveva sfoggiato scendendo dalla famosa scalinata dell’Ariston nel 2012.

La foto di Wanda Nara a Parigi

La moglie del calciatore argentino Mauro Icardi ha pubblicato una serie di scatti realizzati a Parigi nei dintorni del suo edificio più celebre e lungo la Senna. Fra questi uno la ritrae in un bacio appassionato con il marito, un altro sotto l’arco di Trionfo e un altro ancora con le due figlie. Quelle che sembrano essere state più apprezzate dai suoi seguaci sono però altre.

Una, fatta sotto uno dei ponti del grande fiume che attraversa la capitale francese, che lascia vedere un dettaglio del reggiseno dopo aver abbassato sulla schiena la giacca di pelle.

E l’altra che la immortala con il solo cappotto nero che, dallo spacco, lascia intendere che sia senza biancheria intima. A nessuno è sfuggito il tatuaggio messo in mostra che si trova all’altezza dell’inguine. Una rondine, che richiama anche la descrizione della foto che recita “Sto volando con le ali rotte“. Inevitabile il paragone con Belen Rodriguez e la farfalla resa visibile a Sanremo.

Lo scatto è stato mostrato in diretta tv durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip di cui lei è opinionista insieme a Pupo. Una volta passata la mezzanotte, Alfonso Signorini ha esordito con un “Siamo al GFVip night, in fascia protetta nel senso di pro-tetta. Wanda vieni qui, facciamo vedere ai gieffini come ti prepari al reality“. Inutile parlare del caloroso applauso del pubblico in studio.