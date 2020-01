Un anno ricco d'impegni per Tiziano Ferro: a metà del 2020 uscirà anche il documentario interamente dedicato a lui.

Tiziano Ferro ha annunciato attraverso i propri profili social che presto uscirà il documentario a lui dedicato e il cui titolo è Ferro. Il musicista è occupato nel tour del suo ultimo album Accetto Miracoli, e secondo indiscrezioni il documentario potrebbe essere proprio incentrato su questo.

Tiziano Ferro: il documentario

Si tratta di un anno molto importante per Tiziano Ferro: dopo le nozze con l’imprenditore americano Victor Allen e l’uscita del suo ultimo lavoro, Accetto Miracoli, il cantante sarà occupato nel tour promozionale del disco, che lo porterà in giro per gli stadi italiani e che sarà l’occasione per festeggiare i suoi 40 anni. Al contempo, sulla piattaforma di Amazon Prime Video, uscirà anche il documentario dedicato a lui e il cui titolo sarà Ferro.

Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro) in data: 23 Gen 2020 alle ore 3:01 PST

Il film dovrebbe essere sulla piattaforma online da Giugno, ma ancora non è nota l’esatta data d’uscita del documentario che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere inerente il dietro le quinte del tour visto che attualmente i live di Accetto Miracoli verrebbero ripresi dalle telecamere.

Sicuramente una novità entusiasmante per il cantante, che quest’anno è stato anche scelto da Amadeus per prendere parte al Festival di Sanremo 2020 come ospite speciale. Lo stesso Tiziano Ferro aveva ringraziato il conduttore televisivo ringraziandolo con un video, e aveva svelato che invitandolo avrebbe realizzato il sogno della sua infanzia.