Anticipazioni davvero interessanti per i fan della trasmissione Non è la d'Urso, in onda nella serata di domenica 26 Gennaio 2020.

Grande attesa per la nuova puntata del programma Non è la d’Urso, in onda su Canale 5. Svelate, infatti, alcune anticipazioni sulla puntata del 26 Gennaio 2020. Tanti gli ospiti e le interviste esclusive: i fan della trasmissione non verranno affatto delusi.

In studio siederanno Luigi Mario Favoloso, Paola Barale e Cecchi Gori. Dopo ben 29 giorni dalla strana scomparsa, l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso, è ricomparso all’improvviso sui social con un video in cui mostra dove si trova. La sua ex, Nina Moric, lo ha accusato di essere stato violento con lei e il figlio.





Non è la d’Urso: anticipazioni sulla puntata

Vittorio Cecchi Gori, invece, dopo il duro confronto avvenuto nella casa di Grande Fratello VIP tra le ex Rita Rusic e Valeria Marini, si sottoporrà alla macchina della verità.

Poi toccherà a Paola Barale: sarà lei a sfidare i 5 ospiti seduti nelle sfere di “Live”. Infine, spazio anche alla confessione della cantante Gerardina Trovato. Le sue parole sono un grido disperato: “Vogliono farmi interdire, vivo con 80 euro al mese”. In studio, ci sarà anche Ivan Gonzalez affronterà faccia a faccia Paola Caruso.

Come sempre, all’interno dello show sarà centrale il ruolo del pubblico da casa il quale potrà esprimere il proprio “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play. Il menu si preannuncia piuttosto gustoso, non rimane che attendere e aspettare di abbuffarsi. Le sorprese non mancheranno.