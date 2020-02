Mentre circola sempre più insistentemente la voce di una crisi tra Ida Platano e Riccardo, la dama è stata sorpresa con Mario Balotelli.

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri le cose si mettono male: tra i due sarebbe spuntato il terzo incomodo e, secondo indiscrezioni, potrebbe trattarsi proprio del famoso calciatore Mario Balotelli.

Ida Platano e Mario Balotelli

Sui social è spuntata una foto che ritrae Ida Platano accanto a Mario Balotelli: la dama di Uomini e Donne lo ha ringraziato per essere venuto a trovare suo figlio Samuele, ma in tanti hanno subito pensato a una liaison segreta tra i due. Proprio mentre ha iniziato a circolare la foto della dama e del campione infatti, si sono susseguiti diversi rumor sulla presunta crisi tra lei e Riccardo Guarnieri, da sempre molto geloso.

I due avevano annunciato che si sarebbero presto sposati e avevano lasciato il trono over insieme: le voci di una crisi si fanno sempre più insistenti, e i fan si sono chiesti proprio se la colpa non sia di un “terzo incomodo” spuntato nella vita dei due protagonisti di Uomini e Donne.

Che si tratti proprio di Mario Balotelli? Per il momento non c’è stata nessuna conferma, e del resto Ida ha ammesso senza problemi di essersi incontrata col campione per fare un regalo a suo figlio.

Riccardo Guarnieri per cercare di riconquistarla le aveva scritto una commovente lettera e le aveva messo al dito l’anello, promettendo anche che avrebbe cercato di essere meno geloso e che avrebbe cercato lavoro nella città in cui risiede Ida Platano. I due riusciranno a risolvere i loro problemi?