Stefano De Martino ha guardato Sanremo 2020 in famiglia, e ha rivelato ai fan le sue impressioni sul Festival condotto da Amadeus.

Il Festival di Sanremo 2020 è riuscito a “riunire” le famiglie italiane, e anche a casa Rodriguez sembra che la famiglia lo abbia seguito insieme sul divano: Stefano De Martino e Belen hanno rivelato i loro cantanti preferiti in gara.

Stefano De Martino e Sanremo: l’opinione

Stefano De Martino ha guardato il Festival di Sanremo 2020 in famiglia, in compagnia di Belen Rodriguez e dei genitori di lei (mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo), presente ovviamente anche il piccolo Santi. Mentre la showgirl ha rivelato di aver apprezzato particolarmente il brano Viceversa, di Francesco Gabbani, il ballerino ha confessato di avere 4 brani favoriti tra quelli in gara: si tratta delle canzoni di Diodato Fai Rumore, Elodie Andromeda, Enrico Nigiotti Baciami Ancora e Raphael Gualazzi Carioca. Nonostante le polemiche che hanno preceduto l’inizio del Festival di Sanremo, lo spettacolo si è assicurato un gran numero di ascolti fin dalla prima serata: sembra addirittura che sarebbe stato il Sanremo “più visto” da quello del 1997.

La moglie del ballerino Belen Rodriguez, che in passato ha partecipato come valletta al Festival di Sanremo, ha rivelato che non lo rifarebbe più a cuor leggero per via del grosso stress che gli sarebbe costato prepararsi durante l’edizione del 2011. In tanti sui social sognano comunque un giorno di poter vedere lei e il ballerino alla conduzione del famoso show musicale, che quest’anno ha visto alla conduzione Amadeus e ben 10 prime donne al suo fianco (tra loro anche l’argentina Georgina Rodriguez e la conduttrice Antonella Clerici).