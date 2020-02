Sanremo 2020, Gabbani: “Diodato merita la vittoria”

Il cantante carrarese è stato il più votato da casa come trionfatore di Sanremo 2020, ma in conferenza stampa ha spento ogni polemica.

Sanremo 2020, Gabbani spegne le polemiche

Per il terzo anno consecutivo, Francesco Gabbani sale sul podio di Sanremo, ma questa volta la vittoria non è arrivata. In veritò, il televoto ha premiato il cantante carrarese con il 38% dei voti, ma il giudizio della stampa si è rivelato fondamentale sul fotofinish, perché a trionfare alla fine a Sanremo 2020 è stato Diodato.

Francesco Gabbani però non ha nessuna intenzione di lamentarsi o accendere polemiche inutile nella conferenza stampa post premiazione, mostrandosi sereno e contento per il successo ottenuto da Diodato, per lui meritatamente: “Sono contento per Diodato, artista che si merita in questo momento di avere queste posizioni, scrive canzoni con l’animo aperto“.

Rivolgendosi a Diodato seduto accanto aa lui: “Complimenti Diodato sono veramente contento per te, l’ho detto prima. Poi chi ci vuole credere, bene, chi non ci vuole credere, s’arrangia“.

Sanremo seconda casa

Francesco Gabbani ha accarezzato il sogno di compiere l’impresa del triplete sanremese, ma come già abbiamo detto il voto della sala stampa lo ha fatto sfumare. Tuttavia, il cantante toscano è apparso molto soddisfatto solo per essere ritornato sul quel prestigioco palco: “Tolta l’ipocrisia, sono veramente soddisfatto e contento di questo secondo posto, anche perché io il Festival l’ho già vinto dal punto di vista personale perché vi sono tornato […] Considerando cosa significhi venire a Sanremo portando le proprie canzoni, è davvero una soddisfazione”.