Dopo lo sfogo in diretta, Serena Enardu ha pesantemente sbottato contro Pago nel cuore della notte: "Ti farò sempre del male”

Dopo il già duro confronto in diretta tv durante la puntata del Gf Vip del 10 febbraio 2020, Serena Enardu e Pago hanno continuato a discutere anche nel cuore della notte. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato emergere tutta la delusione che sta provando verso il suo uomo, dal quale dice di non sentirsi appoggiata. “Ho fatto un sacco di errori, ma non riesco a stare con un’altra persona. Ti farò sempre del male”, ha quindi sbottato la sarda, la cui reazione dopo l’ingresso del fratello di Pago è stata decisamente scioccante.

GF VIP: scontro tra Pago e Serena

Il motivo della lite tra i due sono stati per la precisione i like che la donna ha lasciato sotto alle foto su Instagram del tentatore Alessandro.

Così, dopo il risentimento di Pago, si sono confrontati dapprima in sala sotto gli occhi attoniti dei telespettatori, per poi continuare il discorso in giardino, ormai a notte fonda.





“Non riesco a dare alle cose il giusto valore. Probabilmente non sono in grado di stare con un’altra persona. Ho fatto un sacco di errori, ma ho 43 anni. Sento la mia libertà talmente forte che non mi posso snaturare, perché ti farò sempre del male”. Così ha dunque duramente affermato Serena Enardu, ribadendo come un semplice like sotto una foto non possa essere la causa di cotanta indignazione. Dal canto suo Pago ha precisato di non sentirsi rispettato come uomo, visto che Serena è sempre stata solita comportarsi con poco avvedimento verso le sue possibili reazioni.