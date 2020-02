Gemma Galgani è intenzionata a lasciare Uomini e Donne? La dama del trono over si è lasciata andare a un violento sfogo.

A Uomini e Donne è scoppiata una furibonda lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, che l’ha accusata di essere una bugiarda. Gemma ha minacciato il trono over, e Maria De Filippi si è mostrata comprensiva nei suoi confronti perché la situazione “sarebbe degenerata”.

Gemma Galgani: le parole

Gemma è scoppiata in lacrime e Tina si è scagliata contro di lei al trono over di Uomini e Donne. L’opinionista ha dato alla dama della bugiarda per via del fatto che Gemma ha chiesto a Emanuele un ballo: “Io non dico niente di inventato… descrivo quello che lei fa! Ridicola con quel pianto finto! Pianto a secco senza lacrime! Lei non ce la fa più perché questo signore non ti è mai piaciuto!” Alle lacrime di Gemma Tina si sarebbe infuriata ancora di più dando contro alla dama con parole al vetriolo.

Gemma ha chiesto a Maria De Filippi di poter lasciare il programma per uscire all’aria aperta, ma la conduttrice le ha negato il consenso pur mostrandosi comprensiva.





Non è la prima volta che tra Tina e Gemma volino insulti, e la dama si è più volte intenzionata a lasciare il programma a causa delle sue furibonde discussioni con Tina Cipollari, con cui non è mai corso buon sangue. L’opinionista ha accusato la dama di essere una bugiarda e di aver pretesto un ballo con Emanuele dopo averlo rifiutato. I rapporti tra le due donne riusciranno mai a migliorare? Per il momento sembra proprio di no.