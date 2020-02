Momento di crisi per Clizia Incorvaia, che si tira indietro con Paolo Ciavarro ripensando all'uomo che stava frequentando prima di entrare al Gf Vip

Clizia Incorvaia pare aver fatto un passo indietro rispetto alla grande passione manifestata per Paolo Ciavarro nei giorni scorsi. Mentre si confidava con Licia Nunez, la fashion blogger nonché ex moglie di Francesco Sarcina delle Vibrazioni, ha confessato di sentirsi in colpa nei confronti dell’uomo che stava frequentando prima di entrare nella Casa. Si tratta niente meno che di Tiberio Carcano, un organizzatore di eventi, promoter, deejay e consulente legale nel settore musicale.

Gf Vip: i dubbi di Clizia

Finora Clizia non aveva mai pensato all’esterno, mentre adesso si trova addirittura ad avere degli incubi. “Abbiamo amici in comune e loro facevano il tifo per me. Mi scoccia, anche se avevamo detto che era una prova. Non mi piace deludere le aspettative…. mi sento in colpa”, ha dunque confessato la Incorvaia.

Lo stesso Tiberio aveva del resto sottolineato che lui e Clizia non sono fidanzati. Per questo motivo lei è libera di vivere come vuole la sua avventura nella Casa di Cinecittà.





Clizia Incorvaia teme tuttavia il giudizio del pubblico. “Da una parte vorrei vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare. D’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando”. La bella sicula si preoccupa soprattutto di cosa possano pensare gli altri. “Mi dà fastidio rendere conto a tutta Italia dei miei sentimenti. Per Paolo non mi preoccupo, lui è sensibile e comprenderà”. Ma siamo davvero certi che il dolce Paolino la prenderà così sportivamente?